La Lazio si assicura Cancellieri: accordo col Verona da 7 milioni più bonus

La Lazio mette la freccia per Cancellieri: al Verona 7 milioni più bonus, superata la concorrenza del Sassuolo.

Nuovo rinforzo in arrivo per la Lazio di Maurizio Sarri: è praticamente fatta per l'acquisto a titolo definitivo di Matteo Cancellieri, proveniente dal Verona.

Come riportato da 'Sky Sport', la società biancoceleste ha sbaragliato la concorrenza del Sassuolo per l'attaccante classe 2002, mettendo sul piatto 7 milioni più 1,5 relativi ai bonus.

Cancellieri ha recentemente esordito anche con la Nazionale di Roberto Mancini ed è reduce da due reti realizzate in quattordici presenze tra campionato e Coppa Italia, entrambe peraltro contro l'Empoli.

Per lui si tratta di un ritorno nella Capitale dopo i suoi trascorsi sull'altra sponda del Tevere, alla Roma, che lo usò come contropartita tecnica all'interno dell'operazione che portò Marash Kumbulla in giallorosso nel 2020.

Alla Lazio potrà risultare molto utile a Sarri, in particolare da esterno destro nel tridente d'attacco nel classico 4-3-3 orchestrato dal tecnico toscano.