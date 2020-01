Lazio in ansia: si ferma ancora Correa, derby a rischio

L'attaccante argentino ha interrotto anzitempo la seduta di allenamento odierna: Correa era appena rientrato dall'infortunio al polpaccio.

Una delle poche note liete della partita di Coppa al 'San Paolo' per la è stata il rientro in campo di Jaquin Correa: l'attaccante biancoceleste era fermo ai box per un'indurimento al polpaccio.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nella giornata di oggi, però, arrivano notizie preoccupanti per Simone Inzaghi: durante la seduta odierna di allenamento, Correa si è fermato immediatamente nel corso del riscaldamento. Evidentemente il polpaccio non è ancora guarito totalmente ed il 'Tucu' potrebbe non riuscire ad essere al meglio per il 'Derby della Capitale'.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Si è allenato a parte Luis Alberto che, invece, dovrebbe farcela a guidare l'assalto biancoceleste nella partita contro la . I grattacapi maggiori per l'allenatore laziale riguardano proprio Correa: qualora il 'Tucu' non dovesse dare abbastanza garanzie riguardo la propria tenuta fisica, nel derby potrebbe partire dalla panchina. In quel caso Felipe Caicedo andrebbe incontro alla quarta partita da titolare del 2020.