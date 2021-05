Lautaro Martinez giura fedeltà all'Inter: "Sono contento di far parte del progetto"

Parlando a Libero, Lautaro Martinez ha spiegato che il suo futuro non sarà legato a quello di Conte: “Per fortuna non sono andato al Barça. Resterò”.

La scorsa estate si è parlato per settimane e con insistenza di un suo possibile trasferimento al Barcellona, Lautaro Martinez però alla fine non solo è rimasto all’Inter, ma si è anche tolto una soddisfazione enorme: vincere lo Scudetto in nerazzurro.

L’attaccante argentino in un’intervista rilasciata a ‘Libero’ ha parlato della trattativa con i blaugrana e della successiva decisione di restare a Milano.

“Sì, è vero, c’è stata la possibilità concreta. Ma abbiamo finito tardi la stagione, c’erano i problemi del Covid e ho scelto di rimanere. Ti dirò, per fortuna! È stata la decisione giusta”.

Negli ultimi tempi hanno preso sempre più corpo voci legate ad un possibile interesse del Real Madrid.

“Credimi, non so niente. Ho visto che è uscita questa cosa, ma mi sto godendo il momento e non penso a nulla. Vogliamo finire bene la stagione”.

Per Lautaro Martinez il discorso rinnovo non rappresenterà un problema.

“Non so se è già il momento, ma stiamo lavorando con la proprietà, il mio procuratore parla con i dirigenti. L’accordo si troverà. Sono tranquillo, vivo giorno per giorno. E poi io sono troppo contento di essere qua, di far parte di questo progetto”.

Anche prima di approdare all’Inter, l’attaccante argentino era un giocatore estremamente ambito.

“Mi volevano Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma un giorno ho parlato con Ausilio, Zanetti e Milito e ho capito che Milano era la soluzione perfetta, la città giusta nel momento giusto. E non ho sbagliato, mi è piaciuto tutto dal primo giorno, il club, i tifosi…”.

Tra i segreti dell’Inter campione d’Italia c’è certamente Antonio Conte.

“Speriamo che rimanga, in questi due anni abbiamo tutti fatto dei grandi passi avanti”.

Il futuro di Lautaro Martinez non sarà legato a quello del tecnico nerazzurro.