Larrondo lascia l’Audax Italiano: la sua avventura nel club è durata 19 giorni

Diciannove giorni. Tanto è durata l’avventura di Marcelo Larrondo all’Audax Italiano.

L’attaccante argentino con un passato in Italia, dove ha vestito le maglie di Siena, Fiorentina e Torino, ha infatti deciso di lasciare il club cileno al quale si era unito lo scorso 25 febbraio.

A comunicarlo è stato l’Audax Italiano attraverso una nota ufficiale.

“L’Audax Italiano riferisce che in questa stessa data il giocatore Marcelo Larrondo Páez ha deciso unilateralmente di rescindere il contratto che lo legava alla nostra società, spiegando di avere avuto problemi personali che gli avrebbero impedito di continuare a praticare calcio professionistico presso il nostro Club”.

Lo stesso Larrondo, ha successivamente rilasciato poche parole a ‘El Deportivo’ per commentare la sua decisione.

“Torno a Mendoza, a casa mia. Non andrò in nessuna altra squadra, almeno per il momento”.

L'articolo prosegue qui sotto

Larrondo, 33 anni, ha totalizzato appena 14’ in campo con la maglia dell’Audax Italiano.

In passato, nel corso della sua avventura italiana, ha giocato 49 partite di Serie A condite da 5 goal, mentre sono state 6 le reti segnate in Serie B in 27 partite.