La Roma punta Belotti: contatti con l'entourage

L'attaccante piace a Mourinho e sarebbe l'alternativa ad Abraham. Può arrivare a parametro zero dopo essersi svincolato dal Torino.

La Roma è alla ricerca di un attaccante che possa permettere ad Abraham di avere un ricambio senza abbassare drasticamente la qualità del gioco offensivo.

In un mercato in cui la disponibilità economica è piuttosto ridotta, i vari direttori sportivi stanno puntando molto sui parametri zero.

Tiago Pinto non fa eccezione ed ecco perché - come riferisce il Corriere dello Sport - ha messo nel mirino Andrea Belotti.

Classe 1993 e appena svincolato dal Torino, l'attaccante sembra piacere a Mourinho e nelle ultime ore c'è stato un contatto tra entourage e club giallorosso.

Sullo sfondo resta l'offerta del Monaco, che ha messo sul piatto un triennale ma non ha ancora ricevuto risposta.