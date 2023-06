La maglia di Fagioli per Di Maria: "Sei stato un esempio dentro e fuori dal campo"

Nicolò Fagioli ha regalato una maglia ad Angel Di Maria, che l'ha postata su Instagram: in pratica, un messaggio d'addio.

L'ufficialità non c'è ancora, ma ormai lo hanno capito anche i muri: Angel Di Maria giocherà a Udine la sua ultima partita con la maglia della Juventus. Poi, sarà separazione. Amichevole, indolore. O quasi, perché resta la sensazione che il potenziale immenso del Fideo - vuoi per guai fisici vari, vuoi per un rendimento a intermittenza - non sia stato adeguatamente sfruttato.

Rimpianti per i tifosi bianconeri, rimpianti per i giocatori della rosa della Juventus. Tra questi anche Nicolò Fagioli, che a causa della frattura della clavicola rimediata nella semifinale di ritorno di Europa League in casa del Siviglia non avrà più l'opportunità di giocare una partita ufficiale assieme a Di Maria. E dunque, via ai saluti. E alle emozioni.

"Fide sei stato un esempio dentro e fuori dal campo. Ti voglio bene".

Questa è la dedica di Fagioli a Di Maria, scritta su una maglia con il numero 44 che il centrocampista juventino ha regalato all'argentino. In pratica, un messaggio d'addio. Il Fideo ha postato l'immagine in una story Instagram, ringraziando il compagno:

"Muchas gracias amigo".

Instagram

Le strade di Fagioli e Di Maria, e di riflesso quelle della Juventus e di Di Maria, stanno come detto per separarsi. La decisione del club bianconero è arrivata dopo la gara di Siviglia, nella quale l'ex PSG ha fallito un goal clamoroso davanti al portiere sul punteggio di 0-0. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, evidentemente, al culmine di una stagione vissuta continuamente come un saliscendi.

Se Di Maria si appresta a lasciare la Juventus, e in attesa di capire dove giocherà nella prossima stagione, Fagioli rimarrà. Anche in Europa League o in Conference League. Anche senza Champions League. Perché lui sì, è considerato un perno della Juve che verrà.