La Liga senza senza goal-line technology: polemiche in Spagna, ma non ci saranno cambiamenti

In Spagna è montata la polemica dopo quanto accaduto in Espanyol-Atletico Madrid: in molti ora chiedono l’utilizzo della tecnologia di porta.

Ha fatto e sta fecondo molto discutere in Spagna quanto accaduto mercoledì scorso in occasione di Espanyol-Atletico Madrid, una partita valida per il trentaseiesimo turno di Liga.

Il club catalano infatti, attraverso una nota diffusa, ha parlato di chiaro errore del VAR e dell’arbitro Lopez in occasione del goal siglato da Griezmann al 44’ che è valso il momentaneo 0-2.

Non c’è certezza, secondo l’Espanyol, che il pallone abbia varcato interamente la linea di porta e il tutto è stato giudicato attraverso le sole immagini catturate dalla ‘spider cam’.

Per tale motivo il club ha chiesto l’annullamento della partita (l’Espanyol è penultimo in piena lotta per non retrocede e la sfida si è chiusa sul 3-3), parlando di “Grave negligenza da parte del gruppo arbitrale designato”.

Il tutto si sarebbe potuto evitare con la goal-line technology, ma il quello spagnolo è l’unico grande campionato europeo nel quale non viene utilizzata.

Alla base di tutto c’è un discorso prettamente economico. Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, non intende infatti versare nelle casse della FIFA i circa tre milioni a stagione necessari per ottenere la licenza per l’utilizzo della goal-line technology.

Negli ultimi giorni in molti hanno chiesto che la posizione venga rivista e che quindi si intraprenda la strada già percorsa da altre federazioni ma, secondo quanto riportato da ‘Cadena Ser’ una decisione in tal senso è già stata presa: non ci saranno cambiamenti di sorta.

La posizione di Javier Tebas infatti non cambierà e alla FIFA non verrà corrisposta la cifra necessaria per poter contare sulla tecnologia di porta.