L'Espanyol impugna la partita contro l'Atletico: "Diritti violati, chiediamo l'annullamento"

Al centro dell'azione legale il goal di Griezmann nell'ultimo match di Liga: "Impossibile determinare se la palla sia entrata o meno".

L'Espanyol alza la voce: crede di aver subito un grande torto arbitrale e non ci sta. Il club spagnolo, penultimo in Liga a due turni dalla fine, nell'ultima giornata ha pareggiato 3-3 contro l'Atletico Madrid ma contesta il secondo goal degli uomini di Simeone.

Nella lunga nota diffusa, il club condanna l'errore di VAR e dell'arbitro Lopez in occasione del goal di Griezmann arrivato al 44' (il momentaneo 0-2), giudicato con la sola immagine della 'spider cam' (quella vista in tv) e in occasione del quale la palla non avrebbe varcato con certezza assoluta la linea di porta.

Il club, spiegando punto per punto le sue ragioni, prende come precedente il match Valencia-Real Madrid - in occasione del quale l'uso della tecnologia è stato giudicato "determinante per l'errore dell'arbitro" - e chiede, alla fine, l'annullamento della partita stessa contro l'Atletico. Annullamento che potrebbe essere decisivo per la rincorsa del club alla salvezza.

"L'unica immagine utilizzata per assegnare il gol offre una prospettiva dalla quale è impossibile determinare se la palla è entrata o meno - si legge nel comunicato dell'Espanyol -. Inoltre, tutte le analisi proprie della società e di terzi a cui abbiamo avuto accesso dimostrerebbero, al contrario, che la palla non oltrepassa mai la linea di porta nella sua interezza.

Questo modo di procedere viola il protocollo VAR, poiché corregge una decisione arbitrale senza avere una singola prova conclusiva per essa. Si registra, quindi, un'adulterazione della partita e una manifesta negligenza nell'applicazione delle regole e nell'utilizzo della tecnologia a disposizione, con conseguente danno irreparabile per la nostra società nel risultato della partita di ieri e, quindi, nella nostra situazione di classifica.

A causa di tutto quanto sopra, l'RCD Espanyol considera violati i suoi diritti, sentendosi gravemente leso, per cui procederemo, di conseguenza, ad impugnare la partita giocata ieri e chiedere, quindi, che venga raggiunto un accordo per annullarla. Allo stesso modo, RCD Espanyol, in difesa dei suoi legittimi interessi, sta studiando possibili ulteriori azioni legali per il possibile danno sia sportivo sia finanziario derivante da questa azione".

Il club, ribadisce, non contesta un errore umano "insito nella natura stessa dello sport", bensì "la grave negligenza da parte del gruppo arbitrale designato". La salvezza dell'Espanyol si giocherà, a quanto sembra, anche dentro le aule dei tribunali.