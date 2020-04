Tuttosport - La Juventus incassa il "sì" di Milik: contatto con l'entourage del polacco

Arkadiusz Milk e la Juventus cominciano a trattare, anche solo in modo preliminare. Il polacco ha fatto sapere di gradire la destinazione.

Nella giornata di sabato vi abbiamo raccontato dell'interesse della Juventus per Arkadiusz Milik. La Vecchia Signora è alla caccia di una prima punta per la prossima stagione, visto che la permanenza di Higuain non è più cosa certa, anzi tutt'altro.

L'attaccante del rientra nelle idee della e, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', ci sarebbe giù un importante passo avanti nella trattativa tra il giocatore e la squadra.

Gli intermediari mossi dalla Continassa sono al lavoro da tempo e al momento hanno portato a casa un risultato non da poco: la punta gradirebbe la . Del resto, sarebbe strano il contrario.

Tra l’entourage di Milik e gli emissari bianconeri un primo sì è già stato siglato. Poi è chiaro che le strette di mano non porterebbero a nulla qualora il Napoli ponesse determinati paletti.

La Juventus infatti sta cercando di capire se il Napoli metterebbe un veto all'approdo di Milik in bianconero o no. Al momento non ci sono segnali in tal senso. Ricordiamo che il suo contratto scade nel 2021 ed il club di De Laurentiis sembra intenzionato a venderlo proprio questa estate.