Tuttosport: la Juventus cerca una punta, spunta l'opzione Milik

La Juventus ha individuato in Milik uno dei profili giusti da poter inserire nel suo attacco. Il contratto del bomber col Napoli scadrà nel 2021.

L’emergenza sanitaria con la quale sta facendo i conti il nostro Paese, non permette di organizzare incontri, tuttavia le varie società stanno continuando a muoversi in sede di calciomercato, sottobraccio soprattutto attraverso contatti telefonici.

Lo sta facendo ovviamente anche la che è alla ricerca di un attaccante under 30 da affiancare a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', nella lista degli importanti profili valutati, va inserito un altro nome: quello di Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco ha tutti i requisiti richiesti dagli uomini mercato della Vecchia Signora: ha 26 anni, conosce alla perfezione la è forte di testa, sa agire di sponda e riempire l’area di rigore, è dotato di istinto per il goal e, come se non bastasse, a già ampiamente dimostrato di saper incidere anche entrando a partita in corso.

A tutto ciò vanno aggiunti altri due fattori di non secondaria importanza: Milik ha già lavorato con Maurizio Sarri ed inoltre è legato al da un contratto che scadrà nel 2021 e al momento non sembra intenzionato a rinnovare.

Tutti ottimi motivi che hanno spinto i dirigenti della Juventus a muoversi. In sono sicuri che quello dei bianconeri sia stato più di un semplice sondaggio e che la pista vada da considerarsi come concreta, ma per tanti ‘pro’ c’è anche un ‘contro’: nel contratto di Milik non è inserita alcuna clausola e quindi andrà comunque trovato un accordo con il Napoli.

Milik alla sarebbe destino a sostituire Higuain, cosa già successa proprio a Napoli, e sarebbe eventualmente chiamato ad alternarsi con Paulo Dybala, un giocatore dalle caratteristiche ovviamente molto differenti. Il giocatore è finito anche nel mirino del per un possibile dopo-Ibrahimovic, ma Paratici sta monitorando con attenzione la situazione.

Nel frattempo, non si abbandonano le piste Icardi e Gabriel Jesus, ma comunque tutto dipenderà da Higuain. Il bomber argentino, che a dicembre compirà 33 anni, è legato alla Juve da un contratto fino al 2021, ma ha diversi estimatori in giro per il mondo. Per lui si è parlato di un possibile ritorno al River Plate, ma anche di una possibile esperienza in .