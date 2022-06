'El Fideo' ha accettato la proposta bianconera sulla base di un contratto annuale: l'argentino è pronto per approdare alla corte di Allegri.

Anche gli ultimi ostacoli sono stati superati: la Juventus ha messo la freccia e ha strappato il 'sì', definitivo, di Angel Di Maria.

'El Fideo' si appresta dunque a diventare un nuovo giocatore bianconero. L'argentino, a lungo corteggiato, ha accettato la proposta messa sul tavolo dagli uomini di mercato a tinte zebrate: firmerà un contratto annuale con scadenza fissata all'estate del 2023.

L'ex giocatore del PSG - club da cui si è appena svincolato - aveva infatti espresso il desiderio di rimanere in Europa per un'altra stagione - quella che conduce ai Mondiali del Qatar - prima di fare rientro in patria, dove spendere gli ultimi anni della propria pluridecorata carriera.

Le parti sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli burocratici prima del via libera finale che vestirà di bianconero il classe 1988, prossimo ad impreziosire il pacchetto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dopo aver vestito le maglie di Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG, l'esterno d'attacco albiceleste, a 34 anni, si prepara alla sua prima presa di contatto con il Belpaese e con la Serie A.

Ad attenderlo c'è ovviamente la Juve che, dopo aver di fatto blindato l'affare Pogba, è pronta a puntellare la rosa con altro tassello di elevatissima caratura.