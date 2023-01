La FIGC presenta il nuovo logo dell'Italia: "Siamo pronti per il futuro"

Disegnato dall'agenzia creativa Independent Ideas, il nuovo logo dell'Italia "celebra un simbolo del paese". L'esordio a fine marzo.

Se un 2022 sportivamente da dimenticare se n'è andato in archivio, ora è tempo di pensare al 2023. E dunque, niente di meglio di un bel cambiamento per l'Italia, che, in attesa di programmare le finali di Nations League e le qualificazioni per gli Europei in programma il prossimo anno, cambia un altro elemento della propria identità: il logo sulla maglia.

È stata la FIGC a presentare il nuovo scudetto, svelato sul sito della Federazione con tanto di dicitura "creato dalle emozioni". Il logo che comparirà sulle casacche azzurre di Bonucci e compagni non si discosta poi molto dal vecchio, tra il tricolore e la scritta "Italia" posizionata sulla parte superiore. La differenza più visibile è l'inserimento di caratteri e bordi bianchi al posto di quelli neri.

“Siamo pronti per il futuro. Oggi – ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina – presentiamo la nuova immagine delle Nazionali Azzurre; con il nuovo scudetto e con una specifica identità sonora, realizzata per la prima volta nella storia, entriamo in una nuova dimensione, ma sempre con il desiderio e l’orgoglio di generare straordinarie emozioni in tutti gli appassionati. Quelle stesse emozioni che hanno contribuito a creare il nuovo emblema che campeggerà sulle maglie, innovando una tradizione gloriosa, e che hanno ispirato i nuovissimi sound logo e brano ‘Azzurri’”.

Come spiega la FIGC, il nuovo logo è stato realizzato dall'agenzia creativa Independent Ideas, "celebra un simbolo del Paese, ed è l’espressione dei sentimenti e della passione di tutti i tifosi italiani, che nei prossimi giorni avranno modo di conoscere anche la nuova maglia delle Nazionali, nata dalla partnership con Adidas, che da ieri è ufficialmente partner delle Squadre Azzurre".

L'introduzione del logo completa un rebranding iniziato qualche mese fa con la presentazione della nuova prima maglia dell'Italia, già vista all'opera in Nations League e in amichevole. Il nuovo scudetto azzurro, invece, farà il proprio esordio a fine marzo contro Inghilterra e Malta, ovvero i primi due impegni della nazionale di Roberto Mancini in vista di Euro 2024.