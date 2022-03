L'Italia di Mancini in campo martedì: sfiderà la Turchia

Nonostante l'eliminazione e la conseguente delusione cocente dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord a Palermo, l'Italia di Roberto Mancini tornerà in campo martedì sera a Konya, in Turchia.

Come previsto dal regolamento, le formazioni sconfitte nelle semifinali playoff si affronteranno, al pari delle vincenti. Gli 'Azzurri se la vedranno, dunque, con la Turchia, battuta 3-1 all'Estadio do Dragao di Oporto dal Portogallo di Cristiano Ronaldo.

La sfida si disputerà martedì 29 marzo 2022 nella città turca di Konya, con fischio d'inizio alle 20:45. In contemporanea, Portogallo e Macedonia del Nord si affronteranno in un match che mette in palio il pass per il Qatar.

PERCHE' SI GIOCA TURCHIA-ITALIA

Turchia e Italia si sfideranno in una gara che mette in palio punti in ottica ranking, come previsto dal regolamento UEFA. Un match in cui le due nazionali proveranno a lasciarsi alle spalle - seppur in minima parte - la grande delusione dopo l'eliminazione nella corsa a un posto ai Mondiali 2022.