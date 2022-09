L'Inter si aggrappa a Lukaku: il belga corre verso il rientro

L'attaccante nerazzurro lavorerà oggi in campo e mette nel mirino la sfida contro la Roma: Inzaghi lo aspetta per provare a scacciare la crisi.

Un'ancora di salvataggio a cui aggrapparsi. In casa Inter, la sconfitta contro l'Udinese in rimonta ha fatto scattare ufficialmente l'allarme. I nerazzurri stanno vivendo un inizio di stagione difficile, all'insegna dei crolli nei big match: Lazio, Milan, Bayern Monaco e Udinese. Quando il coefficiente di difficoltà si alza, gli uomini di Inzaghi non riescono a reggere l'urto e si sciolgono.

Dalle parti di Appiano Gentile, la sosta per le nazionali rappresenta l'occasione giusta per riflettere e soprattutto lavorare in vista della ripresa, quando ci sarà la Roma dell'ex (e squalificato) José Mourinho sulla strada di Inzaghi e i suoi. Servirà una cambio di rotta immediato e una risposta di carattere da parte di Inzaghi e dei suoi ragazzi.

La pausa servirà al tecnico nerazzurro anche per recuperare Romelu Lukaku, ai box dal 28 agosto scorso per la distrazione dei flessori della coscia sinistra riportata nel corso dell'allenamento alla Pinetina in seguito alla sfida contro la Lazio all'Olimpico.

Il ritorno dell'attaccante belga non sarà di certo la bacchetta magica che risolverà i problemi dell'Inter ma può certamente dare nuova linfa al gioco e alla fase realizzativa dei nerazzurri. Con il passare delle ore continua a crescere la percentuale di rivedere in campo Lukaku l'1 ottobre a San Siro contro la Roma.

Oggi il belga lavorerà per la prima volta in campo dopo settimane tra piscina, palestra e infermeria. Il primo passo verso il recupero totale: il programma prevede il rientro in squadra la prossima settimana, quando tornerà ad allenarsi con i compagni.

Dopo aver trasformato in goal il primo pallone toccato in una gara ufficiale della sua seconda avventura all'Inter, Lukaku ha gestito la gara contro lo Spezia, prima di una prestazione deludente contro la Lazio, l'ultima prima del forfait. Dopo quella di Roma, senza Lukaku sono arrivate altre tre sconfitte. Ora tocca al belga deve trascinare i nerazzurri fuori dal tunnel.

Testa, carattere e goal. Romelu Lukaku ha tutte le carte in regola per caricarsi sulle spalle l'Inter e trascinarla verso la svolta. Il belga deve tornare ad essere il compasso attorno al quale gira l'intera squadra e il punto di riferimento nella testa e negli schemi di Inzaghi su cui appoggiarsi per demolire le difese avversarie.

Ad attenderlo c'è anche Lautaro Martinez, a secco da 5 partite. Il 'Toro' aspetta il suo partner d'attacco e spera che il suo rientro possa fargli bene dal punto di vista realizzativo e mentale. Non solo l'argentino: il ritorno di Big Rom potrebbe dare una spinta psicologica all’intero gruppo, che ha perso certezze ed è in chiara crisi di autostima.

L'infortunio alla coscia sinistra ha bloccato il processo di reintegro di Lukaku negli schemi dell'Inter, passata da Conte a Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri spera di svoltare dopo la sosta anche grazie al ritorno dell'attaccante belga. Uno dei tasselli necessari per riprendersi l'Inter e superare la pesante crisi che ha travolto lui e la sua squadra in un inizio di stagione complicato in cui l'ex Lazio si sta giocando il proprio futuro.