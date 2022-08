L'incubo di Mateu Morey ricomincia: "Si opera, starà fuori per mesi"

Appena tornato in campo dopo 469 giorni, il terzino del Dortmund si è infortunato di nuovo in maniera grave. Il tecnico Terzic: "Siamo tristi".

Recita un vecchio adagio che la fortuna è cieca, ma la sfortuna, quando vuole, sa vederci proprio bene. Non ditelo a Mateu Morey, terzino del Borussia Dortmund. Lui sì sa che cosa sia la sfiga. Non da oggi, nemmeno da ieri: ormai da un anno e qualche mese.

Da non crederci: Morey si è fatto male un'altra volta. Di nuovo gravemente. E dovrà essere ancora operato, lui che sotto i ferri c'era già finito una volta, nel 2021, un intervento chirurgico che lo aveva costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per un'infinità di tempo: per la bellezza di 469 giorni, per la precisione. Ben più di un anno e di una stagione calcistica.

"Purtroppo Mateu non sarà a disposizione per molto tempo - ha rivelato in conferenza stampa Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund - Ieri ha dovuto sottoporsi a un'operazione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Di conseguenza, dovremo fare a meno di lui nei prossimi mesi. Ed è una cosa che ci fa stare molto male".

Terzic non ha rivelato in maniera precisa i tempi di recupero di Morey. Ma è praticamente certo che il ventiduenne spagnolo tornerà ad allenarsi e a giocare soltanto il prossimo anno, dovendo trascorrere tra convalescenza e riabilitazione altri preziosi mesi della propria carriera.

Morey si era infortunato gravemente una prima volta il 1° maggio del 2021, durante la semifinale della Coppa di Germania tra il Borussia Dortmund e l'Holstein Kiel: rottura del legamento crociato del ginocchio destro. L'immagine della gamba che si torceva in un movimento innaturale aveva scioccato anche il compagno Haaland, presente in tribuna. Un dramma che aveva costretto lo spagnolo a saltare tutta la stagione successiva.

Quindi, ecco il ritorno in campo tra luglio e agosto. Prima in amichevole contro i turchi dell'Antalyaspor, poi con la seconda squadra del Borussia Dortmund, in una partita di Dritte Liga contro il Rot Weiss Essen. Applausi, sollievo, sorrisi. Sembrava la fine del tunnel. Sembrava, già. Perché l'incubo è ricominciato.