L’exploit di Amdouni: nel 2023 viaggia a medie realizzative alla Haaland e Mbappé

Venticinque goal segnati da gennaio ad oggi, cinque dei quali in quattro partite con la Nazionale: può essere tra le stelle dell’Europeo U21.

I tifosi della Fiorentina hanno imparato a conoscerlo bene in Conference League, visto che nelle due gare di semifinale per due volte ha trafitto Terracciano, Zeki Amdouni però, più in generale, un nome se lo sta facendo anche a livello europeo grazie ad uno straordinario exploit nel 2023.

Il gioiello del Basilea infatti, da inizio anno sta segnando con una costanza incredibile e i suoi numeri sono diventati eccezionali anche con la sua Nazionale, visto che nelle ultime quattro uscite con la Svizzera ha messo a segno qualcosa come cinque reti.

Goal che sono serviti agli elvetici per involarsi da soli al comando nel Gruppo I di qualificazione a Euro 2024, al Basilea per portarsi ad un soffio da una storica prima finale europea (si è laureato miglior marcatore della Conference League con sette reti al parti di Arthur Cabral) e a lui per entrare nel mirino di club che giocano in campionati più importanti della Super League svizzera.

A conti fatti, Zeki Amdouni da inizio 2023 ad oggi ha messo a segno qualcosa come venticinque goal ufficiali. Numeri da bomber vero (due goal in più di Mbappé nello stesso arco di tempo), oltre che medie alla Haaland (che di reti ne ha messe a segno tre in più) sebbene in un contesto meno impegnativo rispetto a Premier League e Champions League.

Un’esplosione la sua avvenuta dopo un inizio di stagione complicato nel quale ha faticato non poco ad adattarsi alla nuova realtà del Basilea (è arrivato dal Losanna la scorsa estate), così come certificato anche dal fatto che nelle prime sedici giornate del campionato elvetico ha messo a segno solo due goal.

Zeki Amdouni potrebbe ora ritagliarsi un posto tra i protagonisti della sessione di mercato. Da questo punto di vista, gli Europei U21 potrebbero rappresentare un’ulteriore importante vetrina per mettersi in mostra.