L'ex arbitro Giacomelli accusa D'Onofrio: "Ha stroncato la mia carriera"

Giacomelli accusa l'ex procuratore capo dell'AIA, ora agli arresti per traffico di droga: "Decideva provvedimenti, promozioni e dismissioni".

L'arresto di Rosario D'Onofrio, ex procuratore capo dell'AIA, con l'accusa di traffico di droga ha scosso l'intero mondo del calcio italiano. Ed a peggiorare ulteriormente il quadro arrivano ora le dichiarazioni di un ex arbitro.

Piero Giacomelli, in una lunga intervista concessa a 'La Repubblica', sottolinea come D'Onofrio ricoprisse un ruolo fondamentale all'interno dell'AIA, decidendo pure il futuro dei nostri fischietti.

"E’ stato D’Onofrio a stroncare la mia carriera e a estromettermi dall’AIA. N egli ultimi due anni decideva, sotto le vesti di Procuratore, con i suoi provvedimenti, promozioni e dismissioni degli arbitri di Serie A e Serie B. Per un mero errore formale, D’Onofrio ha spinto affinché per soli 17 giorni di squalifica, superassi i 12 mesi sufficienti a farmi uscire definitivamente dalla Serie A. In casi simili, per errori formali, la segreteria segnala prima le incongruenze per poterle correggere. Non potevo essere punito per il rendimento in campo e allora si è attaccato ai rimborsi. Lo ha fatto anche con altri come Pasqua, Massa, La Penna, Robilotta”.

Un ruolo che in realtà non sarebbe spettato a D'Onofrio, accusato da Giacomelli di andare oltre le proprie mansioni per indirizzare la carriera degli arbitri.

“Queste decisioni su dismissioni e promozioni in teoria spettano agli organi tecnici, ma sono convinto che D’Onofrio fosse il braccio armato delle dismissioni. Il 22 aprile, durante una riunione dell’Aia, il vicepresidente Baglioni ha detto in aula che io sarei stato dismesso a fine stagione, ma la mia udienza era fissata solo a maggio. Poi, mentre aspettavo il giudizio del Coni, mi ha contestato un’altra violazione del codice etico per mancato aggiornamento dell’anagrafica. Ma è dal 1992 che all’Aia ho fornito i miei documenti di identità”, ha proseguito"

Accuse quelle di Giacomelli che secondo l'ex arbitro sarebbero corredate anche da un'intercettazione.