L’Empoli domina la Juve, Henderson prende in giro Vlahovic: “Oh, 80 milioni…”

Sono diventate virali in rete le immagini di uno scambio di battute tra Henderson e Vlahovic avvenuto nel corso di Empoli-Juventus.

Oltre alla sconfitta, anche la beffa. La Juventus lunedì ha vissuto una serata da incubo ed è coincisa con una delle serate più belle invece della storia recente dell’Empoli.

Se infatti la compagine bianconera, che già era reduce dalla delusione legata dall’eliminazione dall’Europa League, nel giro di poche ore si è riscoperta penalizzata in classifica di dieci punti e travolta sul campo, quella toscana si è regalata un 4-1 che ovviamente ha mandato in visibilio tutto il suo ambiente.

Empoli-Juventus è stata una partita praticamente senza storia (3-0 per gli uomini di Zanetti già dopo 48’) nella quale, almeno per una volta, la squadra sfavorita ha potuto provare il gusto del fare 'la voce grossa'.

Chiedere per conferma a Liam Henderson che è stato protagonista di uno scambio di battute con Dusan Vlahovic che, immortalato dalle telecamere, è diventato virale nelle ultime ore in rete.

Nel corso della partita, il centrocampista scozzese si è rivolto all’attaccante bianconero pronunciando la frase “Ooh, 80 milioni… oh”, il tutto accompagnato da un gesto della mano che ha reso il concetto ancor più chiaro.

Henderson ha voluto mettere in risalto, in solo colpo, la somma sborsata dalla Juventus per far suo il cartellino dell’attaccante serbo nel gennaio del 2022, ma anche la prova opaca sfornata dallo stesso Vlahovic al Castellani.

Una battuta che sa dunque di ‘beffardo’ in una giornata già di suo molto complicata.