L'Ajax non riscatta Ihattaren: a gennaio rientra alla Juventus

Il club olandese ha comunicato ufficialmente che non eserciterà il diritto di riscatto per Ihattaren, il giocatore rientrerà alla Juventus.

Un altro problema per la Juventus, stavolta dal mercato. Mohamed Ihattaren, attualmente in prestito all'Ajax, rientrerà a Torino già a gennaio. A comunicarlo ufficialmente è lo stesso club di Amsterdam tramite una nota.

Ihattaren era tornato in Olanda a gennaio del 2022 dopo l'interruzione anticipata del prestito alla Sampdoria, con cui non era mai sceso in campo. In questi mesi ha collezionato appena cinque presenze con la selezione giovanile dell'Ajax e una sola con la Prima squadra.

Troppo poco evidentemente per convincere la società olandese ad esercitare il diritto di riscatto fissato a due milioni di euro. Anche perché Ihattaren è sempre alle prese col recupero della migliore condizioni fisica. Ma non solo.

Negli scorsi mesi Ihattaren era rimasto coinvolto in una brutta storia di minacce da parte della criminalità organizzata (Mocro Maffia), tanto che a settembre sia la sua auto che quella del fratello erano andate a fuoco in circostanze ancora da chiarire.