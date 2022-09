L’auto di Ihattaren in fiamme ad Utrecht: una settimana fa a fuoco quella del fratello

Ancora una disavventura per il talento dell’Ajax di proprietà della Juventus: la sua Porsche in fiamme nelle notte ad Utrecht.

Il centrocampista Mohamed Ihattaren, il cui cartellino è di proprietà della Juventus ma che attualmente milita in prestito all’Ajax, è finito nuovamente al centro delle cronache.

Come riportato da ‘De Telegraaf’ infatti, la sua auto, una Porsche Panamera, è andata a fuoco nella notte tra lunedì e martedì.

La cosa è avvenuta ad Utrecht verso le tre del mattino e sono state le forze dell’ordine ad allertare i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti.

Le indagini sull’accaduto sono già partite e in particolare verrano visionate le immagini riprese dalle telecamere del distretto di Kanaleneiland.

Solo pochi giorni fa anche l’auto del fratello di Ihattaren, Yassir, era andata a fuoco per cause che non sono ancora state stabilite.

Secondo quanto riportato ancora da ‘De Telegraaf’, il giocatore è costretto da tempo a fare i conti con minacce provenienti da ambienti criminali e anche su di esse stanno indagando in questi mesi le forze dell’ordine.

Ad inizio agosto si era tornato a parlare di Ihattaren proprio a causa di minacce ricevute da alcuni componenti della Mocro Maffia, ossia la mafia marocchina da anni operativa tra Olanda e Belgio. Proprio per tale motivo, l’Ajax aveva deciso di non organizzare una sua presentazione ufficiale.

Classe 2002, Mohamed Ihattaren è considerato uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dal calcio olandese, ma la sua carriera è stata sin qui costellata da una serie di problemi che gli hanno impedito di consacrarsi definitivamente.

Acquistato dalla Juventus nell’estate del 2021, è stato i prestito alla Sampdoria fino al gennaio 2022 senza mai esordire in partite ufficiali. Lo scorso 1° aprile ha fatto il suo ritorno in campo con la maglia dello Jong Ajax a quasi un anno dalla sua ultima apparizione, mentre non ha ancora giocato gare nel corso di questa annata calcistica.