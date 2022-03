Kurzawa contestato dai tifosi: rissa quasi sfiorata fuori dal centro sportivo del PSG

Non tira una buona aria nell'ambiente del PSG: fioccano le contestazioni dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, ma il flop europeo non è l'unico motivo di astio tra la squadra e la tifoseria.

Nel mirino c'è anche la posizione di Layvin Kurzawa, ormai ai margini della rosa: soltanto una presenza stagionale, nel finale della Supercoppa di Francia persa contro il Lille l'1 agosto 2021, poi solo panchine e mancate convocazioni.

Nonostante non rientri chiaramente nei piani di Pochettino, Kurzawa si è sempre rifiutato di lasciare il PSG, forte di un contratto valido fino al 30 giugno 2024: proprio questo aspetto ha fatto scattare l'ira di alcuni supporters, che hanno avuto un contatto ravvicinato col terzino al di fuori del centro sportivo.

Fermato mentre si trovava in auto, Kurzawa è stato raggiunto e affrontato da alcuni individui che, dal loro punto di vista, gli contestano la scelta ostinata di rimanere a Parigi e lo accusano di preferire la sicurezza di un lauto stipendio ad un posto da titolare che altrove sarebbe un obiettivo raggiungibile.

Kurzawa qui se fait chasser par des supporters pic.twitter.com/gmEudWroix — XCII (@lxminni) March 16, 2022

Attimi concitati che fortunatamente non si sono trasformati in qualcosa di ben più grave: chiaro il messaggio lanciato a Kurzawa, in vista della sessione estiva del calciomercato che potrebbe sancire il suo addio definitivo dopo tanti tentativi andati a vuoto.