Mbappé osannato, Neymar e Messi contestati: goal e fischi, lo strano pomeriggio del PSG

Sbuffa, Kylian Mbappé: e lui, tra tutti, è quello meno bersagliato. Anzi: alla lettura delle formazioni è praticamente l'unico giocatore della formazione di Mauricio Pochettino a essere applaudito dal Parc des Princes. Per gli altri, invece, pioggia di fischi.

Due in particolare sono le stelle bersagliate dai tifosi parigini: Neymar e Lionel Messi, e non solo nel pre-partita. Prende palla uno, pioggia di fischi, prende palla l'altro, pioggia di fischi.

Non certo il miglior clima possibile in casa PSG, all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League e, nello specifico, di quella mezz'ora del Santiago Bernabeu: a proposito di quella gara lì, Pochettino ha preso per l'ennesima volta in stagione la decisione di non schierare Gianluigi Donnarumma e di preferirgli Keylor Navas, ma bisogna precisare la posizione dell'allenatore argentino.

Alla vigilia del match contro il Bordeaux lo stesso Pochettino ha più volte rimarcato la sua visione relativa all'errore sulla pressione di Karim Benzema: per l'allenatore era fallo del francese. Punto.

Basta e avanza, tutto questo? No: c'è un momento ben preciso della partita del Parc des Princes che rende l'idea della situazione al PSG. Al 21' c'è una punizione per i padroni di casa: sul pallone Neymar e Messi, pronti a battere e ricoperti di fischi ancor prima della conclusione alta del brasiliano.

Mbappé smorza i toni, come al solito: lui, l'unico applaudito e anche il più vicino all'addio a fine stagione. Segna ancora, incrocia le braccia ed esulta, mentre i tifosi continuano la contestazione alla società e alla dirigenza con striscioni emblematici. Uno su tutti: "Mbappé a Parigi, Leonardo alla gogna".

L'altra immagine chiave è duplice: in panchina Pochettino immobile e impassibile proprio mentre in campo Neymar scagliava il pallone in rete, subito dopo averlo segnato. Rabbia infinita, tra i fischi: è il secondo dei tre goal siglati dai parigini, ma ai tifosi sembra proprio non interessare. Sui social Luis Suarez dedica un messaggio ai suoi ex compagni: "Come sempre il calcio è senza memoria".

Certo, fischiare due giocatori fino al 90' nonostante un goal e diverse buone giocate (pure una traversa di Messi all'87') può apparire esagerato, così come il boato, ma negativo, al triplice fischio, ma il messaggio dei tifosi è chiarissimo. Puoi acquistare calciatori, ingaggiare allenatori. L'affetto dei sostenitori no, però: non puoi comprarlo.