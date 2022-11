Kuol va al Mondiale: mai titolare in carriera, è stato convocato dall'Australia

L'attaccante di 18 anni che da gennaio giocherà nel Newcastle, è stato convocato dall'Australia senza aver mai disputato una partita da titolare.

Tra le tre 32 Nazionali ai nastri di partenza del Mondiale in Qatar ci sarà anche l'Australia. Il ct Graham Arnold ha stilato la lista dei 26 calciatori che rappresenteranno i Socceroos alla prima edizione della massima rassegna iridata che si giocherà in autunno.

Tra questi spicca la presenza di Garang Kuol, attaccante di 18 anni dei Central Coast Mariners che, il prossimo gennaio, sbarcherà in Premier League alla corte del Newcastle.

Dopo aver debuttato lo scorso aprile in A-League, le sue prestazioni non hanno lasciato indifferente lo stato maggiore dei 'Magpies' che ha provveduto subito alla finalizzazione di quello che si può tranquillamente definire un colpo di grande prospettiva.

A caratterizzare la convocazione di Kuol per il Qatar, però, c'è un dato sicuramente inusuale: il classe 2004, infatti, ha staccato il pass per il suo primo Mondiale senza aver ancora giocato una partita da titolare.

Il nuovo Golden Boy del calcio australiano, infatti, ha collezionato sin qui 12 presenze con il suo club. Tutte rigorosamente da subentrato.

Insieme a Kuol, saliranno sull'aereo anche due conoscenze del calcio italiano come Ajdin Hrustic, trequartista del Verona e Fran Karačić, terzino destro in forza al Brescia.

E giusto per rimanere in tema di volti noti al Bel Paese, fa decisamente rumore l'esclusione di Trent Sainsbury, difensore dell'Al-Wakrah, nonché meteora con la maglia dell'Inter con cui ha giocato per sei mesi (con esordio in Serie A) nella stagione 2016-2017.