Niente Mondiale per Volpato: ha rifiutato la chiamata dell'Australia

Il gioiellino della Roma ha rifiutato la convocazione del ct Arnold: "Ha deciso di declinare la possibilità di giocare per l'Australia in Qatar".

Cristian Volpato, gioiellino della Roma, non andrà al Mondiale in Qatar. Proprio così, perché l'italiano classe 2003 ha rifiutato la convocazione da parte del ct dell'Australia, Graham Arnold.

Il talento romanista, protagonista assoluto del match contro il Verona nel quale ha fornito un assist e segnato il suo secondo goal in A, è infatti nato a Camperdown, un sobborgo di Sydney.

Nella giornata di lunedì 8 novembre, il commissario tecnico dei 'Socceroos' ha diramato la lista dei 26 calciatori che partiranno alla volta del Qatar. E tra loro ci sarebbe potuto essere anche Volpato, il quale però ha preferito declinare la chiamata dell'allenatore australiano.

"Ieri gli ho detto che era tra i 26 convocati per il Mondiale. Lui mi ha risposto che ci voleva pensare e parlare con le persone a lui vicine, per cercare di capire cosa fosse meglio per la sua carriera. Più tardi ha deciso di declinare la possibilità di giocare per l'Australia in Qatar", le parole del ct riportate da 'laRoma24.it'.

Volpato, di conseguenza, potrà giocare ancora per l'Italia:

"È stata una sua decisione. Cristian non ha voluto prendere una decisione così importante in questo momento della sua carriera e va bene così".

Il calciatore della scuderia di Francesco Totti, ha sin qui vestito la maglia dell'Italia rappresentando le selezioni giovanili della Under 19 e della Under 20. Dopo il 'no' alla 'sua' Australia, il futuro si preannuncia a tinte fortemente azzurre.