Kulusevski con il 44 anche alla Juventus: l’ha scelto per Januzaj

Dejan Kulusevski indosserà la maglia numero 44 alla Juventus. In passato ha svelato: “L’ho scelto per Januzaj”.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà una che proporrà diverse novità. Se Andrea Pirlo rappresenta probabilmente quella più attesa in assoluto, tra i nuovi giocatori arrivati all’ombra della Mole ce ne è uno che più di altri stuzzica la fantasia di molti: Dejan Kulusevski.

Il talento svedese, che nella scorsa annata è esploso definitivamente al , è uno degli elementi scelti per dare nuova linfa ad una squadra che ha vinto gli ultimi nove campionati. In tanti già gli hanno pronosticato un immediato futuro da protagonista e intanto, in attesa di vedere se sarà uno dei titolari dell’attacco bianconero, c’è una certezza: il numero di maglia che indosserà.

In occasione dell’amichevole con il Novara, Kulusevski ha sfoggiato la maglia con il 44, il che vuol dire che porterà sulle spalle le stesso numero che aveva a Parma. Si tratta di una scelta non casuale e che lui stesso ha già spiegato mesi fa ai microfoni di Sky Sport.

"Ero in a vedere il ed ho assistito all'esordio di Januzaj. E' entrato con una personalità incredibile, manco sembrava fosse la sua prima partita tra i professionisti. E a mio papà ho detto che volevo essere così, che volevo giocare in quel modo. Mi sono affezionato a quel numero, ho letto un po' di cose e mi sono innamorato".

Ad ispirare Kulusevski è quindi stato il centrocampista belga che in carriera ha anche vestito le maglie di e Sunderland e che oggi gioca nella .