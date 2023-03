Milan, guarda Krunic: doppietta in 45' con la Bosnia

Il centrocampista rossonero a segno due volte nel primo tempo di Bosnia-Islanda, match valido per Euro 2024. Col Milan un solo goal in stagione.

La Serie A è in pausa, ma Stefano Pioli si gode un Rade Krunic in forma smagliante. In Nazionale primi 45' strepitosi per il centrocampista rossonero, protagonista nella prima giornata di qualificazioni a Euro 2024.

L'ex Empoli, schierato da titolare dal ct della Bosnia Hadzibegic nel match contro l'Islanda, ha ripagato la fiducia segnando due goal nel primo tempo - al 14' e al 40' - nella prima sfida del cammino verso il prossimo Europeo.

Krunic, schierato come mezz'ala nel 3-5-2 bosniaco, ha aperto le marcature girandosi in area dopo aver raccolto un pallone vagante e ha raddoppiato con un destro forte e deciso sempre all'interno degli ultimi sedici metri avversari.

Con il Milan un solo goal in stagione (in Champins League), già due con la Bosnia in solo un tempo. Nella strada verso la fase finale del torneo in Germania, la Nazionale di Krunic è stata inserita nel gruppo J insieme a Portogallo, Lussemburgo, Liechtenstein, Islanda e Slovacchia, prossimo avversario del 26 marzo.