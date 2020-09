Kouamé a segno contro l'Inter: giocò in nerazzurro nel 2016

Christian Kouamé a segno contro quella che è stata la sua squadra: nel 2016 fu ceduto in prestito alle giovanili dell'Inter per sei mesi.

Un talento già dimostrato nel corso dei suoi primi anni in , un atletismo sopra la media e un futuro tutto da scrivere con la maglia della : molti non ricordano però che Christian Kouamé ha vestito anche la maglia dell' quattro anni fa.

Il centravanti ivoriano è andato a segno questa sera proprio contro la sua ex squadra nei minuti iniziali della sfida di San Siro: il classe '97 fu prestato infatti in giovanissima età dal Prato alle giovanili dell'Inter per sei mesi da febbraio a fine giugno.

Non abbastanza per poter convincere lo staff tecnico: alla fine Kouamé tornò nel club toscano prima di essere ceduto nuovamente in prestito al . Soltanto più tardi, nell'estate del 2018, l'acquisto definitivo del che lo lanciò nel grande calcio della Serie A.

Altre squadre

Lo scorso gennaio poi l'investimento della Fiorentina e il grave infortunio al crociato del talento ivoriano, che sembra ora aver ritrovato la giusta condizione ed è pronto ad affiancare Ribery nell'attacco di Iachini.