Kombouarè accetta il k.o contro la Juve, ma non il rosso: "Troppo severo"

Il tecnico del Nantes ha commentato la sconfitta che ha condannato il suo club all'eliminazione contro la Juve: "Sono stati superiori".

Aveva infiammato la vigilia con le sue dichiarazioni ("se la Juve perde contro di noi va nel ridicolo"). Ora Antoine Kombouaré, tecnico del Nantes, deve fare i conti con l'eliminazione dall'Europa League per mano della Juventus. O per meglio dire per mano di Angel Di Maria, autore della tripletta che ha spedito i bianconeri agli ottavi del torneo.

Per Di Maria un goal a giro di prima, un rigore procurato e segnato e dunque un colpo di testa che Lafont ha respinto dopo che il pallone aveva già superato la linea. Una prova maestosa per il Campione del Mondo 2022, con cui il Nantes ha dovuto a che fare sin dai primi minuti.

"Il primo goal solo i grandi giocatori li immaginano ma nei grandi incontri dobbiamo aspettarci certe giocate" ha dichiarato Kombouaré al termine della gara. "Non posso che dirgli bravo".

L'appunto del tecnico del Nantes è relativo al rosso comminato a Pallois:

"Severo, troppo severo: è involontario, Pallois è in caduta, però così ha deciso l'arbitro. Il rigore c'era ma l'espulsione è molto, molto severa. Ne potremmo parlare per tutto il tempo che volete ma il risultato è lì e c'è poco altro da dire".

Dopo un 3-0 Kombouaré ha comunque poco da recriminare, eccezion fatta per il rosso:

" La Juventus ci è stata superiore. Non c'è niente da dire, abbiamo perso nei primi minuti. Due goal e un rosso nel primo quarto d'ora, è finita lì".

Chiusa l'esperienza europea, ora il Nantes si ritufferà in Ligue 1 per mantenere la categoria. La formazione di Kombouaré non è certo vicina alla zona retrocessione, visti i nove punti dal terzultimo posto, ma non è ancora certa di giocare allo stesso livello del calcio francese anche nel 2023/2024.

Il Nantes sarà impegnato anche nei quarti di Coppa di Francia, deciso a vincerla: il PSG è infatti stato eliminato e le uniche due grandi ancora in gioco sono Lione e Marsiglia.