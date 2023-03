Kluivert salva il Valencia: 1-0 all'Osasuna e sorriso per Baraja

L'attaccante, ancora di proprietà della Roma, è l'autore del goal che regala tre punti d'oro al Valencia, momentaneamente fuori dalla zona 'calda'.

Anche se la strada è ancora lunga, il Valencia torna a rivedere un po' di luce: seconda vittoria per Ruben Baraja da quando è diventato il nuovo allenatore, utile ad affievolire in maniera temporanea quell'incubo retrocessione tanto temuto da dirigenza e tifosi.

L'1-0 del 'Mestalla' contro l'Osasuna è ossigeno puro per i 'Pipistrelli' che, quantomeno, possono guardare con maggiore fiducia al prossimo futuro: di Justin Kluivert la rete decisiva al 74', determinante per rompere un pericoloso equilibrio.

L'attaccante (il cui cartellino appartiene ancora alla Roma che, nell'estate 2022, lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni) ha firmato la vittoria dei suoi grazie ad un bel piatto destro indirizzato sul primo palo, successivo ad un grave errore in uscita della difesa avversaria.

Enorme la gioia per il sesto goal stagionale (il quarto in Liga) che ha reso ininfluente l'errore dal dischetto di Hugo Duro nel recupero: conclusione centrale e parata d'istinto da Sergio Herrera.

Fortunatamente per il Valencia, alla fine l'intuizione di Kluivert è bastata per prevalere e festeggiare la settima affermazione in campionato, all'interno di una stagione complicata e segnata da tantissime vicissitudini: su tutte l'addio di Gennaro Gattuso, avvenuto a fine gennaio.