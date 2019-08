Klopp a Goal: "Al mio arrivo il Liverpool non piaceva a nessuno"

"Ah, bello, non ci sono telecamere". Jurgen Klopp è disteso e rilassato mentre si appresta a parlare con Goal. Dalla gestione dello spogliatoio al cammino del verso la gloria, ecco la seconda parte della lunga intervista che il manager tedesco ci ha concesso (qui la prima parte).

Ami la gente?

“Sì, al 100%. La vita è fatta di rapporti. Non solo con i giocatori, ma con le persone in generale. E se incontri molto spesso delle persone, perché non migliorare il rapporto con loro? Con i giocatori è lo stesso, ma per me è parte del gioco. Inizia tutto dalla frase che ho utilizzato la prima volta che sono arrivato. Sono amico dei miei giocatori, ma non il migliore amico. Dovevo renderlo concreto perché quando sono diventato allenatore non avevo idea che sarebbe stato il mio modo di lavorare. Non essere il migliore amico è importante per via delle decisioni difficili che bisogna prendere nel corso degli anni. E i ragazzi, per quanto vogliano, non sempre le capiscono, almeno non direttamente.

Quindi sì, in termini di rapporti ci sono sempre alti e bassi, come è normale che sia. Ma in generale è una questione di rispetto. Loro mi devono rispettare come essere umano e come boss, e io devo rispettare loro. Nella vita si perde la tempra troppo velocemente con le persone perché loro non vogliono ciò che tu vuoi. Non è buono. E sinceramente, non mi capita molto spesso. In ogni rapporto, amicizia, colleghi di lavoro, qualunque cosa, la prova è sempre ‘come è quando non va tutto bene?’. Quelli sono i momenti in cui ci si avvicina tutti. Abbiamo perso una finale, tre finali, e i ragazzi erano ancora in grado di guardarsi tutti negli occhi”.