Klinsmann verso il ritorno in panchina: può ripartire dall'Ecuador

Jurgen Klinsmann è vicino alla panchina dell’Ecuador. L’ex attaccante dell’Inter non allena dal 2016, la sua ultima esperienza è stata con gli USA.

E’ reduce da una Copa America nella quale ha chiuso all’ultimo posto il suo girone mettendo in cascina un solo punto in tre partite e nella sua ultima amichevole giocata martedì scorso è stata travolta con un netto 6-1 dall’ .

Quello che sta vivendo la nazionale dell’ non è propriamente un momento esaltante e per tentare di risalire la china la FEF, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, avrebbe deciso di affidare la propria selezione ad un volto notissimo: Jurgen Klinsmann.

Secondo quanto riportato da Sport Bild infatti, l’ex attaccante dell’ avrebbe già trovato un accordo per sottoscrivere un contratto da 4,5 milioni di dollari all’anno.

Klinsmann, che da anni vive in America, non sarebbe costretto a grandi spostamenti per il nuovo incarico ed anzi continuerebbe a soggiornare in California per poi volare in Ecuador quando lo ritiene opportuno.

Il tecnico tedesco, che dovrebbe sedersi per la prima volta sulla panchina dell’Ecuador il prossimo 20 novembre in occasione di un’amichevole con la , nel corso della sua carriera ha allenato la (terzo posto posto ai Mondiali del 2006), il e dal 2011 al 2016 la Nazionale statunitense con la quale ha vinto la Gold Cup nel 2013.