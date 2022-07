Kjaer vede la luce in fondo al tunnel: rientro in campo contro il Marsiglia

Il difensore danese ha giocato il quarto d'ora finale della sfida amichevole contro il Marsiglia. Mancava dallo scorso dicembre.

Dove eravamo rimasti? Simon Kjaer torna a giocare una partita esattamente otto mesi dopo l'ultima apparizione con la maglia del Milan.

Era il 1 dicembre 2021 quando il difensore danese era costretto a lasciare il campo in anticipo nella gara di Serie A dei rossoneri contro il Genoa.

La diagnosi fu micidiale: rottura del legamento crociato anteriore ed al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Sul referto non c'era scritto, ma implicitamente vi si poteva leggere la frase "Stagione finita". E così è stato.

Kjaer si è rivisto a Reggio Emilia per celebrare lo Scudetto conquistato dai compagni di squadra al termine di un campionato lungo e combattuto punto su punto con l'Inter.

Una cavalcata alla quale avrebbe potuto contribuire in maniera importante con la sua imponente gestione del reparto arretrato, ma che è stato costretto semplicemente ad assistere dalla tribuna partita dopo partita.

Il danese però sembra poter finalmente tornare a vedere la luce in fondo al tunnel. Nel corso della gara amichevole vinta dalla formazione di Pioli contro il Marsiglia, è tornato in campo nel quarto d'ora finale.

Poco tempo per dimostrare di essere tornato ai livelli precedenti all'infortunio, ma comunque una prima prova utile a far capire che la stabilità fisica è pienamente ritrovata.

Su Kjaer incombono anche le voci di mercato. Massara e Maldini sono al lavoro per portare a Milanello un difensore centrale dopo l'uscita di Romagnoli, ma anche per sostituirlo eventualmente se non dovesse dare garanzie sul piano fisico.

Tocca a lui diradare le nubi che si addensano sul suo nome in ambito trattative. E c'è un solo modo per farlo: giocare e farsi valere sugli attaccanti avversari.

Il calvario è durato fin troppo. Per lui e per il Milan.