Festa scudetto, la FIGC sanziona il Milan: ammende per 4 calciatori, coinvolto il club

La Federcalcio ha reso note le sanzioni dopo i festeggiamenti in occasione dello Scudetto dei calciatori del Milan: coinvolto anche il club rossonero.

Prima la lunga festa per lo Scudetto conquistato. Poi le polemiche per gli sfottò ai 'cugini' dell'Inter. Infine il verdetto della Procura Federale con le decisioni in seguito agli episodio del maggio scorso.

La FIGC ha annunciato oggi la scelta della Procura in seguito ai fatti all'indomani della vittoria dello Scudetto del 'Diavolo', quando i calciatori rossoneri hanno sfilato per le vie dei Milan a bordo del pullman scoperto partito dalla sede rossonera per arrivare in piazza Duomo.

L'indagine della Procura Federale è stata innescata da uno striscione esibito da alcuni giocatori del Milan, oltre ai cori di Ibrahimovic nei confronti del suo ex compagno di squadra Hakan Calhanoglu, passato all'Inter.

La Procura ha annunciato oggi - attraverso un comunicato ufficiale - i provvedimenti al termine delle indagini delle ultime settimane:

"A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti quattro calciatori del Milan (Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali) sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A. Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con un’ammenda di 4.000 euro".

Dalla nota della FIGC si evince che Krunic e Theo Hernandez sono stati multati per aver intonati cori offensivi nei confronti dell’Inter e dei suoi tifosi, oltre ad aver esposto "uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo" verso il club nerazzurro.

Colpevole per lo striscione anche il portiere francese Mike Maignan, mentre Sandro Tonali è stato giudicato colpevole per aver "indossato una maglietta avente sovraimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti dell’Inter e dei suoi tifosi".

Sanzionato anche il Milan con un'ammenda da 12 mila euro per responsabilità oggettiva.