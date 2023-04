Kim dovrà svolgere il servizio militare: tornerà in Corea del Sud a giugno

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, dovrà svolgere il servizio militare in Corea del Sud: risponderà alla chiamata a giugno.

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, dovrà far ritorno in Corea del Sud per svolgere il servizio militare.

E’ questa la voce che rimbalza direttamente dal suo Paese, dove la leva è ancora obbligatoria e nessuno può essere esentato dallo svolgere tale servizio.

Kim dovrà dunque rispondere alla chiamata per sottoporsi all’addestramento di rito a partire dal prossimo mese di giugno.

QUANTO DURA IL SERVIZIO MILITARE IN COREA DEL SUD?

In Corea del Sud il servizio militare dura ben ventuno mesi, ma il Napoli non dovrà rinunciare alla sua colonna di difesa per così tanto tempo. Come già accaduto in passato all’attaccante del Tottenham, Heung-Min Son, il suo addestramento durerà solo ventuno giorni.

Una ‘concessione’ fatta per meriti sportivi, visto che Kim, proprio come Son, ha portato in alto il nome delle Corea del Sud in ambito sportivo vincendo con la propria Nazionale i Giochi Asiatici del 2018.

Il Napoli dunque dovrà fare a meno di Kim Min-Jae solo a stagione terminata e per un periodo di tre settimane.