Keylor Navas sbotta alla domanda su Donnarumma: "Ti piacciono le polemiche"

Keylor Navas si rifiuta di rispondere alla domanda sul dualismo con Donnarumma tra i pali del PSG: reazione rabbiosa alla domanda del giornalista.

In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco il dualismo tra i pali tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. In questo avvio di stagione, il portiere costaricense è stato utilizzato maggiormente rispetto all'ex Milan, impiegato 4 volte rispetto alle 8 presenze del collega. Un'alternanza che mette a dura prova i due estremi difensore del PSG.

Nemmeno la pausa per le gare delle nazionali distoglie l'attenzione dalla rivalità tra Keylor Navas e Donnarumma, impegnati rispettivamente con la Costa Rica e l'Italia.

Se per Donnarumma l'accoglienza di San Siro non è stata quella che il portiere classe 1999 si aspettava, con fischi e striscioni in cui è stato definito "Ospite sgradito", Navas è stato protagonista di un episodio particolare prima della partenza per il ritiro della sua nazionale.

Intercettato da alcuni giornalisti all'aeroposto di Parigi, il portiere ha risposto ad alcune domande sugli impegni della Costa Rica, che affronterà Honduras, El Salvador e Stati Uniti. Ma alla domanda sul dualismo con Donnarumma, Keylor Navas in maniera piuttosto seccata: "Ti piacciono le polemiche".

L'estremo difensore ha concluso così l'intervista, allontanandosi dagli addetti ai lavori.