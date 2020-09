Karsdorp blocca De Sciglio: il trasferimento alla Roma può saltare

Rick Karsdorp non è più convinto di trasferirsi al Genoa e vorrebbe restare alla Roma, ora rischia di saltare anche l'acquisto di De Sciglio.

Brusca frenata nella trattativa che dovrebbe portare Mattia De Sciglio dalla alla . A bloccare l'affare è il ripensamento di Rick Karsdorp.

Il terzino olandese, nell'ultima stagione in prestito al , sembrava a un passo dal ma nelle ultime ore sarebbe propenso a rifiutare l'offerta del Grifone per giocarsi le sue chance in giallorosso.

Chiaramente, senza la cessione di Karsdorp, la Roma sarà costretta a rallentare l'operazione De Sciglio che quindi resterebbe alla Juventus dove Pirlo non sembra però contare su di lui.

Nella prima e unica amichevole disputata dalla Juventus infatti De Sciglio ha giocato solo l'ultima mezz'ora venendo utilizzato come terzo centrale di una difesa a tre. Un segnale chiaro di come il terzino non rientri nei piani del nuovo tecnico.