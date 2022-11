Kane ancora a zero reti nei Mondiali: nel 2018 fu il capocannoniere

Il bomber inglese non si è ancora sbloccato dal punto di vista realizzativo: quattro anni fa vinse il titolo di capocannoniere con 6 reti.

Nonostante lo 0-0 contro gli USA sia un passo indietro sotto l'aspetto del risultato rispetto al roboante 6-2 rifilato all'Iran nel match d'esordio, la situazione nel Gruppo B si fa rosea per l'Inghilterra: col Galles basterà ottenere un punto per qualificarsi agli ottavi, ma con una vittoria il pass arriverebbe con il surplus del primato nel girone.

Tra le note più dolenti della selezione inglese è impossibile non citare l'uomo più rappresentativo, colui che si caricò sulle spalle le sorti della squadra a Russia 2018: strano ma vero, Harry Kane non si è ancora sbloccato e staziona a quota zero goal nella classifica marcatori.

La punta del Tottenham ha tentato di districarsi tra gli attenti difensori americani: la scarsa collaborazione dei trequartisti non lo ha aiutato nel suo intento, sfumato anche in pieno recupero con un colpo di testa che avrebbe potuto godere di miglior sorte.

Una situazione alquanto strana per l'attaccante più atteso alla vigilia, tra i meno quotati dai bookmakers per confermarsi in qualità di capocannoniere della competizione: quattro anni fa festeggiò il primo posto grazie alle 6 reti realizzate, tra cui tre calci di rigore trasformati.

Dopo i primi 180 minuti di Qatar 2022, il bilancio di Kane è in netta controtendenza rispetto alle prime due giornate del torneo disputato in Russia: allora esordì con una doppietta decisiva per superare la Tunisia allo scadere, per poi incrementare il proprio ruolino con la tripletta nel 6-1 contro Panama.

L'appuntamento col Galles può essere l'occasione giusta per mettere fine a questo digiuno: magari non rivincerà la classifica dei marcatori, ma i goal di Kane servono come il pane ad un'Inghilterra intenzionata ad arrivare fino in fondo.