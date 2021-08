Le dichiarazioni di Kane, attaccante del Tottenham al centro di tante voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Londra.

L'attaccante del Tottenham Harry Kane è tornato a parlare dopo diverse settimane. Un periodo non facile per il centravanti degli Spurs, al centro di tante voci soprattutto di mercato. C'è chi addirittura l'ha accusato di non volersi allenare, in attesa magari della sua prossima destinazione.

L'attaccante inglese ha deciso di rompere il silenzio, postando sui social un messaggio inequivocabile:

"Sono passati quasi dieci anni dal mio debutto con gli Spurs. Per ognuno di questi anni voi - i tifosi - mi avete mostrato un amore totale e massimo supporto. Per questo mi fa male leggere alcuni commenti che sono stati pubblicati questa settimana, chiedendomi professionalità. Nonostante non entrerò nel dettaglio della situazione specifica, voglio chiarire che io non mi rifiuterei mai - e sottolineo mai - di allenarmi. Tornerò ad allenarmi domani, come pianificato. Non farei mai nulla per mettere a repentaglio la nostra relazione, con voi che mi avete dato un totale supporto durante i miei anni al Tottenham. E' sempre stato così come lo è anche oggi. Harry".

Kane dunque ci tiene a ribadire la sua professionalità e il suo rispetto per i tifosi del Tottenham, con cui ha stretto un legame importante negli ultimi anni. Il suo pensiero attuale va quindi agli Spurs, anche se le voci di mercato non si placano.



Si parla da tempo, infatti, di un interesse del Manchester City (confermato nella conferenza stampa di oggi dallo stesso Pep Guardiola). Nell'attesa di conoscere il suo futuro, Kane domani tornerà ad allenarsi per la squadra di cui da tanti anni è il simbolo assoluto.