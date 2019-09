Kalinic alla Roma, cominciate le visite mediche: "Felice di tornare in Italia"

La Roma chiude l'acquisto, in attesa di visite e firma sul contratto, di Kalinic come vice-Dzeko. Intanto è vicino l'accordo con Mkhitaryan.

Tutto si è sbloccato all'ultimo giorno di calciomercato per la . Manca solo l'ufficialità per la cessione di Schick al Lipsia, così i giallorossi possono accogliere in rosa il loro nuovo attaccante: Nikola Kalinic.

Il giocatore è sbarcato nella notte a Roma, dove ha rilasciato la prima frase da giocatore giallorosso. Questa mattina ha cominciato verso le 8.45 le visite mediche di rito a Villa Stuart e poi firmerà il suo nuovo contratto.

"Sono felice di tornare in ".

La trattativa con l' si è chiusa sulla base di un prestito oneroso per 3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 9. Manca ancora l'ufficialità sulle cifre ma dovrebbero essere proprio queste. Il croato firmerà invece un ingaggio da 3 milioni di euro.

Nikola Kalinic coprirà in tutto e per tutto il ruolo di vice-Dzeko, quello che avrebbe fatto anche Schick nel caso fosse rimasto. Il croato è però sicuramente molto più simile al bosniaco di quanto non lo fosse il ceco.

Intanto la Roma sta lavorando anche sul fronte Henrikh Mkhitaryan, come vi abbiamo raccontato domenica sera. La Roma lo vuole in prestito e sta definendo la trattativa con l' , dove il giocatore non trova più spazio tra i titolari.

Si deve limare l'ultimo dettagio sulla trattativa: il giocatore guadagna circa 7 milioni di euro e la Roma vuole che l'Arsenal collabori in modo parziale al suo pagamento.