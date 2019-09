Calciomercato Roma, Schick al Lipsia: è fatta, al suo posto arriva Kalinic

La Roma ha definito la cessione di Schick in prestito con diritto di riscatto, al posto dell'attaccante ceco in giallorosso arriverà Kalinic.

Dopo una giornata di febbrili trattative la piazza Patrik Schick in , l'attaccante ceco infatti in questa stagione giocherà col .

La formula che ha sbloccato l'affare, secondo 'Sky Sport', è quella del prestito con diritto di riscatto già fissato a quota 28 milioni di euro. La cessione di Schick libera il posto a Kalinic per il quale la Roma aveva già raggiunto l'intesa con l' .

L'ex di e quindi sarà il nuovo vice Dzeko mentre Schick, pagato quasi 40 milioni di euro dalla Roma solo due estati fa, cercherà di rilanciarsi in .

Il ceco, portato in dalla , lascia così la dopo 78 presenze e 16 goal in Serie A di cui solo 5 realizzati con la maglia della Roma in due stagioni.

Per quanto riguarda Kalinic, invece, il prestito con diritto di riscatto sarà formalizzato domani. Stasera il giocatore arriverà in Italia e domani sosterrà le visite mediche, per poi firmare il suo nuovo contratto.