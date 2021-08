Kaio Jorge si presenta alla Juventus: "Un sogno essere qui, Ronaldo un'ispirazione"

Giornata importante per la Juventus, che presenta il suo nuovo acquisto Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano classe 2002 arriva dal Santos per 4 milioni di euro.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo giocatore bianconero.

"Sono venuto qui per fare un’ottima stagione, giocherò con grandissimi giocatori: dei giganti in Europa. La Juve è un sogno per me, sono felicissimo di essere qui. Ho sempre sognato di andare a giocare in Champions League. Volevo proprio questa maglia”.