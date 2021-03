Juventus Women-Pink Bari 9-1: tornado bianconero, poker di Girelli

La Juventus si conferma in testa alla classifica dopo aver surclassato l'ultima con nove reti: Girelli in testa ai bomber a quota venti.

Se il 4-1 con cui il Milan femminile aveva superato le cugine dell'Inter aveva fatto scalpore nel primo pomeriggio, il risultato seguente ha aumentato vertiginosamente il concetto di goleada. La capolista Juventus Women, infatti, ha superato il Pink Bari per ben nove reti a uno.

Testacoda senza storia per il 17esimo turno del campionato femminile, giocatosi regolarmente mentre le serie maschili sono invece in pausa causa sosta delle Nazionali: il Bari ha fin qui ottenuto appena tre punti e la retrocessione nella Serie B femminile sembra oramai prossimo.

Grande protagonista è stata manco a dirlo la leader della classifica marcatori della Serie A femminile 2020/2021, Cristiana Girelli: la bomber della Nazionale italiana e della Juventus Women ha infatti siglato quattro reti essenziali per rispondere all'altro poker odierno, quello della Giacinti contro l'Inter.

Venti reti per la Girelli, che punta ora al record di 27 fatto registrare ai tempi del Brescia: due colpi di testa, una conclusione potente sotto la traversa e perfino una sforbiciata per la numero dieci classe 1990, leader assoluta della formazione guidata da Rita Guarino.

In rete per la Juventus anche la Staskova, Hurtig, Sembrant e Salvai, mentre la rete della bandiera del Bari è arrivata nel secondo tempo grazie a Helmvall. Ancora una volta è dunque la formazione bianconera la grande favorita per la conquista dello Scudetto femminile.

Sul tetto d'Italia nelle ultime tre stagioni, la Juventus Women se la dovrà vedere con il Milan, attualmente secondo con sei punti di distanza, e con il Sassuolo, che ha distanziato Roma e Fiorentina, deludente in quest'annata, lanciando la sfida a rossonere e bianconere per il finale.