Il derby da sogno di Valentina Giacinti: poker da record all'Inter

Si è chiuso con un trionfo del Milan il Derby con l’Inter valido per il 17° turno del campionato femminile. Super Giacinti che eguaglia Altafini.

Quattro goal in un’unica partita per meritarsi un posto nella storia del Milan. A riuscire nell’impresa di calare un incredibile poker è stata Valentina Giacinti, attaccante e bomber della compagine femminile meneghina, e tra l’altro in una partita diversa da tutte le altre: il derby con l’Inter.

Nerazzurre e rossonere si sono affrontate in un match valido per il diciassettesimo turno del campionato di Serie A che ha avuto appunto una grande protagonista assoluta.

Il Milan è riuscito ad imporsi per 4-1, ma a partire meglio era stata l’Inter che al 11’ era passata in vantaggio con un tiro dalla distanza di Moller.

Al 16’ il pareggio rossonero: Marchitelli respinge una conclusione di Jane, ma il pallone arriva dalle parti di Valentina Giacinti che di testa trova il goal dell’1-1.

Al 32’ il goal che vale il sopralzo e la doppietta personale arriva direttamente da calcio di rigore, mentre al 38’, è un tocco dalla corta distanza a consentire al Milan di portarsi sul 3-1 e a consentire all’attaccante di marcare la sua prima tripletta in stagione.

Al 64’ il goal del definitivo 4-1 realizzato ovviamente ancora dalla Giacinti: cross di Tucceri per Hasegawa che serve l’accorrente Giacinti per la rete che manda definitivamente in archivio il derby.

4 - Valentina Giacinti è la prima giocatrice a realizzare quattro reti nei primi 65 minuti di gioco di una partita di Serie A da Dessislava Eva Dupuy (in 60 minuti) nel dicembre 2018. Scatenata.#SerieAFemminile #InterMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 28, 2021

Valentina Giacinti nel giro di 90’ è riuscita a regalarsi tre primati importanti. Per la prima volta dal 2018 infatti, una giocatrice ha realizzato quattro goal nei primi 65’ minuti di gioco di una partita di Serie A (l’ultima a farcela era stata Dessislava Eva Dupuy), è inoltre diventata la prima calciatrice del Milan a toccare quota 50 reti con la maglia rossonera e, come se non bastasse ha eguagliato José Altafini.

Prima di lei infatti, solo l’ex attaccante brasiliano era riuscito a realizzare una tripletta nel primo tempo di un Derby della Madonnina. Era il 27 marzo del 1960 e in quell’occasione i rossoneri si imposero per 5-3.

In quel Derby, il mitico José Altafini realizzò quattro reti proprio come Valentina Giacinti.

In virtù di questo successo, il Milan consolida il suo secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, mentre l’Inter, al secondo ko di fila, resta in ottava posizione.