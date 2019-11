Juventus Women, Aluko chiarisce: "Non vado via per il razzismo"

L'articolo pubblicato dalla Aluko sul 'Guardian' aveva fatto molto rumore, ora la giocatrice della Juventus Women chiarisce il suo pensiero.

Dopo il grande clamore suscitato dal suo pezzo sul 'Guardian', tocca a Eniola Aluko chiarire meglio il suo pensiero sull' e i reali motivi che l'hanno spinta a lasciare la Women.

La calciatrice anglo-nigeriana stasera giocherà la sua ultima gara in bianconero ma, come assicura tramite una storia pubblicata su Instagram, il razzismo non c'entra.

"Il mio pezzo sul Guardian è una riflessione sui miei 18 mesi alla . La vita è piena di esperienze belle e brutte. Io ho parlato di entrambe. Ripeto, vestire la maglia bianconera per un club storico come la Juventus è un privilegio".

La Aluko poi sottolinea anche di essersi trovata bene nel nostro Paese, salvo qualche rara eccezione raccontata nel pezzo del 'Guardian'.

"Mi sento privilegiata per aver visto molte parti dell'Italia che sono alcuni dei posti più belli del mondo e per aver incontrato italiani splendidi, gentili e di mentalità aperta. Io non lascio la Juve PER il razzismo, lo faccio per tante ragioni che ho raccontato, sia positive che negative, in questo eccitante momento della mia vita con tante opportunità per il futuro".

Nell'articolo scritto per il popolare giornale inglese, invece, la Aluko faceva riferimento ad alcuni episodi che l'avrebbero spinta a lasciare . Episodi che però non sarebbero stati decisivi.

Alla Aluko peraltro ha risposto anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha voluto difendere i suoi concittadini dalle accuse di razzismo con un post su Facebook.