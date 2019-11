Juventus, la Aluko contro Torino: "E' decenni indietro, io trattata come Escobar"

La calciatrice inglese lascia la Juve e bacchetta il calcio italiano, ma non solo: "Nei negozi il titolare si aspetta che rubi qualcosa".

Dopo appena una stagione a , in cui ha vinto Scudetto, e Coppa in maglia , Eniola Aluko tornerà in patria dal prossimo dicembre. La calciatrice inglese, infatti, ha deciso di lasciare la per giocare nuovamente nel campionato natio, dove ha giocato per quasi tutta la carriera.

In un articolo sul Guardian, quotidiano inglese di cui è editorialista, la Aluko ha spiegato che la decisione di lasciare l'Italia non è stata solamente per motivi prettamente calcistici, ma anche politici. Il razzismo è stato decisivo nel riportarla nel Regno Unito dopo appena 18 mesi passati a Torino per vestire la casacca della Juventus.

La Aluko non ha apprezzato particolarmente Torino nel corso del 2018 e del 2019:

"A volte sembra un paio di decenni indietro rispetto all’apertura verso diversi tipi di persone. Mi sono stancata di entrare nei negozi e avere la sensazione che il titolare si aspetti che rubi qualcosa. All’aeroporto di Torino può capitare di essere trattata come Pablo Escobar per via dei cani anti-droga intorno a te".

I tifosi non hanno però mai fatto sentire la Aluko a disagio, ma il sistema calcio sì:

"Non ho mai avuto problemi di razzismo, ma c’è un problema nel calcio italiano e in Italia. La risposta che viene data mi preoccupa. Presidenti e fans del calcio maschile lo vedono come parte della cultura del tifo".

Per la Aluko Torino è indietro anche in altri aspetti:

"Non è stato facile lasciare, ma gli ultimi mesi sono stati difficili. Sono curiosa, mi piace vedere le città e viaggiare. La varietà di eventi, musei e negozi non è abbastanza".

Non sono mancati i ringraziamenti per la Juventus, ma il calcio italiano è ancora indietro per essere al top: