Juventus-Tottenham, Higuain bomber e trascinatore: nel finale fa anche il capitano

Gonzalo Higuain, subentrato nell'intervallo al posto di Mandzukic, ha realizzato un goal ed è stato tra i migliori della Juventus contro il Tottenham.

Il suo futuro dovrebbe essere lontano da ma forse, dopo -, la posizione di Gonzalo Higuain potrebbe clamorosamente cambiare.

Il Pipita infatti, col 21 sulle spalle, è risultato tra i migliori e non solo per il goal del momentaneno 1-1 realizzato in avvio di ripresa. Higuain è sembrato molto determinato e voglioso, oltre ad essere già perfettamente calato negli schemi offensivi di Sarri.

L'argentino è subentrato nell'intervallo al posto di uno spento Mandzukic piazzandosi ovviamente al centro dell'attacco bianconero, con Cristiano Ronaldo alla sua sinistra e Bernardeschi dall'altra parte.

Dopo pochi minuti Higuain ha scambiato palla a terra proprio con Bernardeschi, facendo poi partire un tiro piazzato a fil di palo che non ha lasciato scampo a Gazzaniga. Ma non solo.

Higuain infatti ha mostrato una grande voglia di mettersi in mostra e una condizione fisica decisamente buona, tanto da sfiorare addirittura la doppietta con un movimento degno dei suoi tempi migliori.

Inoltre, una volta uscito Bonucci per fare spazio a De Ligt e con tanti giovani in campo, Higuain si è tolto pure la soddisfazione di indossare la fascia da capitano della Juventus.

Prima della partita Higuain era rimasto a lungo a parlare con Paratici e Nedved. Un colloquio che, evidentemente, ha caricato l'argentino. Il Pipita è tornato?