Higuain-Paratici, lungo colloquio prima di Juventus-Tottenham

Gonzalo Higuain si è trattenuto con Fabio Paratici, e a tratti Pavel Nedved, a bordo campo: il resto della Juventus era già negli spogliatoi.

Ormai è chiaro a tutti: nonostante le parole del fratello, Gonzalo Higuain non fa parte dei piani della per la prossima stagione. E le cose non cambiano nemmeno con la convocazione del Pipita per l'International Champions Cup, che vede i bianconeri sfidare il nella gara d'esordio.

Trattative bollenti, quindi. Specialmente quella con la , che vorrebbe rimpiazzare Edin Dzeko proprio con Higuain. E forse anche di questo hanno parlato il centravanti argentino e Fabio Paratici prima della sfida contro il Tottenham, che vede il Pipita partire dalla panchina.

#Higuain a colloquio da 10 minuti con Paratici (e a tratti Nedved) nel prepartita di -Tottenham. Il resto della #Juve è in spogliatoio da tempo... @Gazzetta_it pic.twitter.com/oedwFpRSqF — luca bianchin (@lucabianchin7) July 21, 2019

Un colloquio fitto e continuo, andato in scena ai margini del terreno di gioco del National Stadium di Singapore, mentre il resto della Juventus era già negli spogliatoi da tempo per prepararsi per il match. Un dialogo, quello tra Higuain e Paratici, durato più di 10 minuti e al quale ha partecipato anche Pavel Nedved, seppur in maniera meno coinvolta.

Una scena che fa inevitabilmente pensare al mercato, come detto, e ai numerosi indizi che collocano Higuain lontano dalla Juventus: l'ultimo, la maglia numero 21 consegnata all'ex napoletano, tenendo libera quella 9 che, nelle fantasie di molti, è destinata a ricadere sulle spalle di Mauro Icardi.