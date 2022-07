La Juventus svela la seconda maglia: nera e con grafica Starburst

La Juventus ha ufficialmente tolto i veli alla maglia away per la stagione 2022/2023. Nera con ‘sottili spunti di design’.

La Juventus ha ufficialmente presentato la seconda maglia che indosserà nel corso della stagione 2022/2023.

Creata ovviamente da Adidas, è di colore nero e, come spiegato dalla stessa società bianconera, presenta ‘sottili spunti di design che fanno riferimento al DNA del Club’, tramite il richiamo alla stella.

“Una stella che è reinventata in grassetto, ma in modo sottile, poiché una grafica Starburst color carbone è incorporata nel tessuto. Ed è luccicante, in contrasto con il colore di base nero”.

Sulla maglia spiccano anche gli inserti bianchi sul colletto e sulle maniche, le classiche tre strisce dell’Adidas, e dello stesso colore è anche il logo del club accompagnato dalle tre stelle.

La maglia away 2022/2023 della Juventus è realizzata con materiali riciclati e grazie alla tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL, consente ai giocatori di sentirsi freschi ed asciutti durante le partite.

La nuova maglia verrà indossata per la prima volta in campo il 22 luglio in occasione dell’inizio dello Juventus Summer Tour.