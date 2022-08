Juventus-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esame Spezia per la Juventus nel turno infrasettimanale di Serie A: ecco dove seguire il match in tv e in streaming e le probabili formazioni.

JUVENTUS-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Spezia

Juventus-Spezia Data: 31-08-2022

31-08-2022 Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Quarta giornata del campionato di Serie A: la Juventus riceve lo Spezia nel primo turno infrasettimanale della stagione.

La Juventus ritrova subito il pubblico di casa dell'Allianz Stadium pochi giorno dopo il pari contro la Roma. I bianconeri, reduci da due pareggi consecutivi, mettono nel mirino la seconda vittoria stagionale per rimanere agganciati al trenino in vetta alla classifica.

A Torino arriva lo Spezia di Gotti che nell'ultima giornata ha pareggiato 2-2 in casa contro il Sassuolo salendo a quota 4 punti, soltanto una lunghezza in meno rispetto alla formazione guidata da Allegri.

I precedenti in terra piemontese nelle ultime due stagioni in A sorridono alla Juve: 3-0 nella stagione 2020/2021 con reti di Morata, Chiesa e Ronaldo, e 1-0 nell'ultima stagione nuovamente con Morata match winner.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SPEZIA

Juventus-Spezia verrà disputata mercoledì 31 agosto 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SPEZIA IN TV

La gara di Torino verrà trasmessa in diretta su DAZN: è necessario scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o in alternativa su console di gioco come PlayStation e Xbox. E' possibile anche utilizzare dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match verrà trasmesso in diretta e in co-esclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

JUVENTUS-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara tra piemontesi e liguri scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi tramite pc o notebook.

I clienti Sky, invece, potranno usufruire del servizio Sky Go.

La terza opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il ticket 'Sport', sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

Tutte le emozioni di Juventus-Spezia verranno raccontate in presa diretta anche su GOAL grazie all'ormai tradizionale cronaca testuale della partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPEZIA

Allegri è pronto a confermare l'undici che ha affrontato la Roma: Vlahovic al centro dell'attacco con Cuadrado, Miretti e Kostic alle sue spalle. A centrocampo Rabiot e Locatelli. In difesa ancora Danilo al fianco di Bremer, De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. In porta c'è Szczesny.

Squalificato Ekdal, Gotti è pronto a puntare su un centrocampo a cinque con Bastoni e Agudelo a supporto di Bourabia in cabina di regia. Fasce affidate a Gyasi e Reca con Verde e Nzola a comporre il tandem offensivo. Dragowski tra i pali, difesa a tre formata da Caldara, Kiwior e Nikolaou.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Miretti, Kostic; Vlahovic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola.