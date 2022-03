Juventus-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Spezia

Juventus-Spezia Data: 06-03-2022

06-03-2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo il blitz in quel di Firenze nella semifinale d'andata di Coppa Italia, la Juventus si rituffa in campionato per ospitare lo Spezia nella 28ª giornata di Serie A.

La vittoria di misura in casa dell'Empoli ha permesso ai bianconeri di recuperare terreno sulle prime tre della classe e di mantenere invariato il gap di punti sull'Atalanta che insegue al quinto posto ma con una partita in meno. Con 50 punti in classifica, la truppa Allegri è l'attuale quarta forza del torneo a cinque lunghezze dall'Inter terza (anch'essa con una gara da recuperare) e a 7 punti dal tandem di testa composto da Napoli e Milan, prossime allo scontro diretto.

A Torino, arriva uno Spezia in flessione e reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali maturata in casa contro la Roma per via del rigore di Abraham realizzato addirittura nove minuti oltre il novantesimo. L'ultima vittoria risale allo scorso 23 gennaio (1-0 alla Samp) e ora la classifica vede i liguri al 16° posto con soli 4 punti di margine sulla zona pericolo.

All'andata match ricco di emozioni al 'Picco': Juve avanti con Kean e rimontata dalle reti di Gyasi e Antiste. Poi il pareggio di Chiesa prima della zampata decisiva di de Ligt, buona per firmare il 3-2 e regalare a Madama la prima vittoria del suo campionato.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SPEZIA

Juventus-Spezia di fronte all'Allianz Stadium di Torino, domenica 6 marzo 2022. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SPEZIA IN TV

La sfida tra Juventus e Spezia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Diverse le opzioni a disposizione degli abbonati: si potrà scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio televisore ad una console (Xbox e PlayStation) sulla quale scaricare la relativa app. In alternativa si potrà collegare la propria tv anche ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

JUVENTUS-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Diretta di Juventus-Spezia disponibile anche in diretta streaming grazie a DAZN. Sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Grazie alla cronaca testuale di GOAL sarà possibile seguire l'andamento di Juventus-Spezia collegandosi al sito ufficiale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto dell'Allianz Stadium verrà raccontato, su DAZN, da Stefano Borghi e da Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPEZIA

Morata dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Vlahovic. A centrocampo straordinari per Arthur e Locatelli con Cuadrado a destra e Rabiot largo a sinistra. A protezione di Szczesny confermata la linea a quattro: De Sciglio, Danilo, de Ligt e Pellegrini.

Thiago Motta ripropone il tridente con Manaj affiancato da Verde e Gyasi (avanti su Agudelo). A centrocampo Bourabia più di Kovalenko play, mentre gli interni saranno Maggiore e Bastoni. In porta ci sarà Provedel, schermato dalla coppia Nikolaou-Erlic con Ferrer e Reca sulle fasce.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.